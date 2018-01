“Molly’s Game”: La verdadera historia de la “reina del póker”

Molly Bloom, conocida por haber sido una esquiadora del equipo estadounidense que organizó durante una década las partidas de póker más exclusivas, y clandestinas de EE. UU., se encuentra en bancarrota; pero eso no fue impedimento para que su historia se relatara en una película.

“Molly’s Game” (“Apuesta maestra”, en Latinoamérica) se estrenará el jueves 18 de enero en las salas del país.

Jessica Chastain protagoniza este filme y en una entrevista nos habla de su experiencia en esta cinta biográfica y cómo fue conocer a la verdadera Molly, también llamada la “reina del póker”.

Jessica, ¿cómo te involucraste en este proyecto?

Me conecté con el papel porque mi agente me envió el guion. Me dijo que el filme se haría y si quería tener una reunión con el guionista y director Aaron Sorkin. Admiro muchísimo todo lo que ha escrito y me intrigaba mucho la idea de que él la dirigiera.

Cuando leí le guion y busqué en Google fotos de Molly, me pareció un poco confuso. Y eso me gustó. Me agrada interpretar personajes que en sí son opuestos. Hay áreas grises que eran interesantes para explorar con Molly.

¿Cómo te preparaste para el papel: esquiando, patinando y quizás jugando al póker?

Tuve la oportunidad de conocer a Molly gracias a Aaron. Fue increíble. Fue muy comunicativa conmigo, abierta sobre todos los temas. Tuve el placer, o la desgracia, de colarme en un juego de póker en Nueva York y vi cómo gente perdía mucho dinero.

Y sí, esquío, así que hacerlo normalmente ante las cámaras no fue problema. Hice el comienzo del esquí pero, por supuesto, no interpreté el esquí acrobático, porque habría muerto (risas). Eso estuvo bien. ¿Y qué más? Leí libros sobre póker.

¿Crees que es importante seguir realizando películas sobre mujeres fuertes?

Es muy importante realizar películas sobre mujeres. Es maravilloso oír que alguien que admiro en la industria realiza un filme con una mujer como protagonista, porque eso no es normal.

Hay muchos directores increíbles con los que quisiera trabajar que no hacen filmes sobre mujeres. Y no sé por qué es, no entiendo el impedimento.

Sé que Aaron no tenía la intención de realizar un filme sobre una mujer, pero que sea su debut como director con una protagonista mujer demuestra que no teme contar una historia como esta.

Creo que más realizadores en nuestra industria tienen que admirar eso y, con suerte, encarar ese rumbo. Pienso esto porque estoy segura que lo necesitamos en la sociedad, en especial ahora.

