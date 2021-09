Esme “La Chapina” enganchará su terreno y pide aporte de sus fans

La influencer guatemalteca contó, a través de sus redes sociales, que gracias a sus ahorros está por comprar el terreno para construir su casa pero necesita ayuda.

Esme “La Chapina” es una celebridad en las redes sociales, hasta ahora es una de las youtubers con más seguidores en el país.

LA publicaciones de la influencer siempre generan polémica, risas y alguna que otra críticas. En esta ocasión no fue la excepción.

Y es que ahora volvió a hacerse viral tras publicar una noticia a través de sus historias de Instagram donde contaba que estaba por enganchar un terreno para construir su casa.

Luego reveló que todos sus ahorros se van a ir en esa compra, y que no tiene “ni para una lamina” para construir y por esos acudió a sus fans.

“No sé si está en sus posibilidades de que ustedes me brinden su ayuda con algo que quieran aportarme, así sea una lamina, una pila, un baño, etc., lo que ustedes quieran aportarme me ayudaría muchísimo a mi y a mi hijo”.