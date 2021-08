Alexa Dellanos deja ver su busto tras borrarse un tatuaje con láser

La famosa que se había retirado un tiempo de las redes sociales, sorprendió a sus fans al revelar una parte de su cuerpo.

Alexa Dellanos regresó a publicar en sus redes sociales, luego de haberse retirado hace como dos meses, además de haber eliminado varias de sus publicaciones.

Aunque ella había asegurado que volvería pronto, muchos de sus fans se preguntaban por qué del cambio repentino y ahora los ha sorprendido a eliminarse uno de sus tatuajes que tenía en su seno.

“La última sesión y estoy libre de tatuajes”, comentó en su video que compartió en sus historias.

Además explicó el motivo de su ausencia en redes sociales: “Me desconecté un tiempo para poder disfrutar de tiempo libre este verano”.

La joven de 27 años también ha causado desconcierto por retirar casi todas las fotos que tenía publicadas en su cuenta, dejando tan sólo seis. En su biografía de Instagram escribió “volveré pronto 🧚🏻”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famous Stories (@famoustories1)

Alexa Dellanos es sin dudas una de las influencers estrellas del momento, ya que con sus casi tres millones de fans en Instagram y su presencia fuerte en otras redes sociales como Tik Tok, ha venido ganando espacio en el mundo digital y sigue creciendo. Es hija de Myrka Dellanos.

La famosa ha sido criticada en muchas ocasiones por sus múltiples cirugías estéticas.

Una de las críticas más resonantes la realizó la ex Miss Universo, Alicia Machado, quien comentó: “Pobre muchacha, en lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que se ha ido descubriendo”.

