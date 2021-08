“¡Hola, Peter!”, Spiderman: No Way Home provoca ola de memes

Sandra Torres, Maradona, Betty "La Fea" y otros famosos son parte de los mejores memes tras el estreno del tráiler de Spiderman.

Tras el estreno del tráiler de “Spiderman: No Way Home“, los fans del superhéroe no tardaron en expresar su emoción por la película a través de memes.

El adelanto de tan esperada película se estrenó este 23 de agosto y es la tercera entrega de las películas en donde Tom Holland da vida a uno de los superhéroes más populares de Marvel.

Después de que el adelanto de la película fuera liberado y que nos mostrarán que el arácnido se enfrentará a Dr. Octopus, las redes sociales enloquecieron.

En redes sociales el nombre de la película se volvió tendencía debido a que los fans de Marvel y el superhéroe mostraron su emoción por medio de opiniones y como era de esperarse, de memes. Acá le dejamos los mejores:

Sobre el adelanto

El avance que está grabado con un celular se aprecian varios detalles de la tercera película protagonizada por Tom Holland. Entre estos, la inclusión de Alfred Molina en su papel de Doctor Octopus, con lo que se confirma el Multiverso. Se espera que se estrene en diciembre de este año.

