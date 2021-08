Filtran tráiler de “Spiderman: No Way Home” y las redes estallan

La película fue tendencia en Twitter luego de que algunas cuentas compartieran lo que parecía el primer vistazo oficial, por lo que Sony tomó medidas drásticas.

A través de las redes sociales se filtró el tráiler de “Spiderman: No Way Home“, en una grabación que, aunque es de mala calidad, confirma varios rumores que especulaban acerca de esta cinta.

El avance que está grabado con un celular se aprecian varios detalles de la tercera película protagonizada por Tom Holland.

Entre estos, la inclusión de Alfred Molina en su papel de Doctor Octopus, con lo que se confirma el Multiverso.

Ese momento en que ves que el tráiler filtrado de #SpiderManNoWayHome lo estás viendo de un celular, que grabó un celular, que grabó un celular, que grabó una pantalla pic.twitter.com/keUmlnopep — 🍿🎥Esteban Jourdán (@Tebann) August 22, 2021

Previamente, se había especulado que este tráiler aparecería entre el lunes y el martes donde sería mostrado a los asistentes de la Cinemacon.

Lo que se confirma también es su duración de 2 minutos y 55 segundos, aunque hasta el momento no se percibe la aparición de Electro y el Duende Verde.

Cabe recordar que el mismo mes de diciembre llegó otra sorpresa desde la cuenta de Paramount Network España que incluso había sido anunciada como regalo de Navidad para los fans de Marvel.

Curiosamente, este tuit nunca fue borrado y se trata de una imagen en la que se ve a Tobey Maguire y Andrew Garfield que confirma que ambos volverán a interpretar al superhéroe en la nueva Spider-Man 3.

Reacción a la película

Ante esta situación, Sony Pictures no respondió a los comentarios de los cibernautas, pero los mensajes que incluían el video del presunto avance fueron eliminados con una declaración de derechos de autor.

“Los medios se han desactivado en respuesta a un informe del propietario de los derechos de autor”, se advertía a los usuarios de las redes sociales.

Aunque Marvel y Sony no han dado grandes detalles sobre la historia de “Spider-Man: No Way Home”, se sabe que la identidad secreta de ‘Peter Parker’ ha salido a la luz, lo que será un acontecimiento esencial en la historia que estará conectada con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Además, el héroe arácnido deberá seguir lidiando con las consecuencias tras los eventos sucedidos en “Avengers: Endgame”. Debemos tener en cuenta, que se han filtrado varias imágenes sobre el ‘merchandising’ de la película, lo que nos ha dado un adelanto sobre el posible cambio de traje del protagonista.

