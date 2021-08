De espaldas al mar, Demi Lovato se luce en traje de baño blanco y mojado

La cantante compartió una serie de fotos que dejaron a más de uno con la boca abierta, pues no dudó en presumir sus exuberantes curvas enfundada en un traje de baño que casi muestra de más.

Demi Lovato se está tomando muy en serio los cambio que está haciendo en su vida, pues ahora se muestra mucho más libre y natural que antes.

La cantante de nuevo tomó por sorpresa a sus millones de fanáticos al compartir una serie imágenes que dejaron a más de uno con la boca abierta.

“Alexa juega con su traje de baño de @duckwrth 🌊🐬🦋 (📸: @libbykelter”, escribió en la publicación.

Luciendo un traje de baño blanco y mojado, la celebridad presume sus exuberantes curvas. En una de ellas posa de espaldas al mar y en otra aparece jugando en la arena.

La arriesgada publicación de la intérprete llegó con el fin de celebrar su cumpleaños número 29.

“Hermosa por fuera y por dentro ❤️❤️”

“WOW 😮 LAS ISLAS SE VEN BIEN EN ti 🤩🤩🤩”

“Eres absolutamente brillante ✨✨✨”

“Santo Dios, eres tan celestialmente hermosa”

“La más hermosa mujer de todo el mundo”

Revelaciones de la cantante

Demi Lovato ha vuelto a convertirse en una de las protagonista de los titulares de la presa rosa.

Después de que ella misma revelara que se identificaba como una persona de género no binario, implicando estar fuera de etiquetas y convencionalismos, ahora ha vuelto a pronunciarse respecto a su identidad de género.

La que fuera una de las estrellas de Disney ha concedido una entrevista a ‘The 19th’, donde ha vuelto a dar pistas de cómo se siente.

“Definitivamente creo que es un viaje para toda la vida, la verdad es que no sé en qué podría desembocar todo esto”, señaló.

Y es que la también actriz parece haber cambiado de opinión, pensándose el declararse oficialmente como una persona trans.

“Puede que acabe identificándome como trans, no lo sé, pero por el momento me identifico como una persona no binaria, que no asume los roles de géneros clásicos”, ha confesado.

