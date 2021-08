Con lágrimas, Mon Laferte anuncia que está embarazada

En una transmisión en vivo, la cantante chilena reveló la feliz noticia contando los cambios físicos que ha tenido y también habló sobre su gran miedo.

Mon Laferte ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que está esperando a su primer hijo y actualmente tiene 10 semanas de gestación.

La cantante publicó un mensaje en sus redes sociales en el que detalló los cambios físicos a los que se ha enfrentado en esta etapa de su vida.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida“, publicó.