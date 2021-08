Cecilia Galliano posa en candente tanga y deja ver su celulitis

La actriz se tomó un descanso de las grabaciones de "La Desalmada" para disfrutar de Tequesquitengo, publicando en Instagram una fotografía que elevó la temperatura.

Cecilia Galliano no para, pues ahora que participa en la novela “La Desalmada” su apretada agenda no la deja descansar.

Sin embargo, aprovechó un par de días libres que tuvo para disfrutar el verano, y recientemente viajó a Tequesquitengo, alojándose en un exclusivo resort.

Desde ahí publicó una sexy fotografía en su cuenta de Instagram, posando al borde de una piscina y usando un bikini con minitanga que resaltó su retaguardia.

“Nada nos pertenece excepto los recuerdos ♥️”, escribió.

Las gotas de agua dejaron en evidencia la celulitis de la argentina, algo que aplaudieron sus fans por mostrarse sin ningún filtro.

A sus 39 años la guapa argentina tiene una escultural figura, y lo demostró en un video que compartió en cámara lenta mientras sale del agua. El clip lleva hasta el momento más de 226,000 reproducciones.

Ella es parte del elenco de la telenovela “La desalmada”, que actualmente se transmite en México con mucho éxito y que se estrenará en Estados Unidos el 23 de agosto; ella ha aprovechado sus redes sociales para compartir fotos en las que aparece con otros de sus compañeros actores.

Sin pareja la actriz

Durante las grabaciones del melodrama mexicano, Cecilia Galliano concedió una entrevista a la revista People en Español donde habló de su situación sentimental.

“¡Uy! Para el amor no he tenido tiempo ni haciendo novela ni no haciendo (ríe). Ya hace 7 años que estoy soltera y así creo que estoy muy bien.

Me acostumbré mucho a la soledad, entonces ahora me cuesta un poco más y al estar tanto tiempo sola uno va descubriendo realmente lo que le gusta, lo que no; entonces, por un lado, creo que se pone un poco más exigente, pero, por otro lado, sabes más rápido detectar si es el hombre. Y todavía no ha llegado esa persona.

Recordemos que la artista estuvo casada con Sebastián Rulli y juntos tienen un hijo llamado Santiago.

