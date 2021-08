¿Se fugó? Laura Bozzo no aparece tras ser acusada de delito fiscal

La peruana fue vinculada a proceso por el delito de evasión fiscal y se le notificó que deberá entrar por su propio voluntad a prisión. Sin embargo, por el momento la famosa no ha comentado al respecto.

Laura Bozzo se encuentra en el ojo del huracán, pues la tarde de ayer fue vinculada a proceso por el delito de evasión fiscal en México. Se le notificó que deberá entrar por su propio pie a prisión.

La noticia causó revuelvo. Varios medios de comunicación intentaron comunicarse con ella y solamente respondió a uno en donde comentó que “no diría nada al respeto y que su abogado ya estaba trabajando en ello”.

El programa “Hoy” intentó comunicarse con ella y Galilea Montijo confirmó que “estaba desaparecida”.

“Más adelante vamos a hablar de ella, vamos a tener más información por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho.. bueno”, agregó la conductora.

Este hecho sorprendió a los fans de Bozzo que han seguido el caso de cerca, pues en el comunicado emitido por las autoridades se informó que había “riesgo de fuga” porque no se tenía listado el domicilio actual de la peruana.

Laura Bozzo deberá presentarse en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para cumplir la prisión preventiva que fue listada en su contra.

¿De qué la acusan?

De acuerdo al documento difundido el día de ayer, la conductora de televisión vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo por 12 millones 760 mil 071 pesos.

Ante esto, las autoridades aseguraron que “pretendía burlase de la autoridad fiscal, vendiendo el inmueble embargado por el SAT para omitir el pago de contribuciones, por lo que ahora enfrentará desde la cárcel su proceso penal”.

