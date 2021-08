Galilea Montijo expresa su sentir tras perder a su padre por COVID-19

La famosa conductora, que hace meses dio positivo al nuevo coronavirus por segunda ocasión, expresó su sentir.

Publicidad

Después de que se diera a conocer el fallecimiento de Guillermo Montijo, padre de Galilea Montijo, la conductora dio detalles de la partida de su padre a causa de COVID-19.

Fue durante la emisión del programa Hoy, donde la famosa dio detalles de la partida de su papá.

“Mi papá estuvo 10 días hospitalizado, él cayó como una víctima más del COVID por esta terrible pandemia y ya con sus vacunas, tenía las dos vacunas. Por cuestiones de COVID lo incineraron”, comentó.

La famosa que hace meses dio positivo al nuevo coronavirus por segunda ocasión, explicó que, aunque no tenía una relación cercana con su padre, su partida la entristece.

“A pesar de tener pocos recuerdos, y muy vagos, de mi infancia con mi papá, me entristece su partida y hace unos 10 años que él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, yo lo acepté por la felicidad de mi mamá, que siempre ha sido mi intención: ver feliz a mi mamá”, comentó.

“Dios y la vida me han dado la oportunidad de ver por ambos, estar al pendiente de ellos, por supuesto, y ahora que mi papá se fue, pues me toca seguir viendo por mi mamá como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar. Estaré apapachando a mi mamá, que es la que me preocupa, porque sí está muy mal”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo)

Envía emotivo mensaje

Galilea Montijo envió un mensaje a las personas que enfrentan el duelo como ella.

“A todas las familias, como la mía, que están pasando por momentos difíciles, reciban mi cariño, no pierdan la fe en Dios. Para los que nos quedamos: hay que seguir cuidándonos”, comentó. “Los cuidados deben permanecer, no bajemos la guardia, aunque estemos vacunados hay que seguir cuidándose”, concluyó.

También te puede interesar: ►Vicente Fernández envía críptico mensaje desde el hospital

(Visited 5 times, 5 visits today)