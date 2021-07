Tommy Dorfman de la serie “13 Reasons Why” se presenta como una mujer transgénero

Dorfman, quien interpretó a Ryan Shaver en "13 Reasons Why", comentó para un medio internacional: "Durante un año, me he estado identificando y viviendo en privado como una mujer, una mujer trans".

Tommy Dorfman, quien formó parte del elenco de la serie “13 Reasons Why”, confesó en una entrevista para TIME ser una mujer transgénero.

En su cuenta de Instagram compartió una fotografía de la sesión para esa famosa entrevista y comentó: “Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrar lo que soy y ocupar un espacio en este mundo”.

Dorfman también agradeció a “cada una de las personas transgénero que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron su vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellas mismas antes que yo”.

La actriz de 29 años señaló que conservará su nombre masculino, ya que es un homenaje al hermano de su madre quien murió a los pocos días de haber nacido.

“Me siento muy conectada con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras agonizaba, esta es una evolución de Tommy, me estoy volviendo más Tommy”, comentó.

“Guardé en Instagram una cápsula del tiempo de diario, una que muestra un cuerpo viviendo en un espacio más fluido”, y compartió fotografías de cómo luce hoy en día.

