A 10 años de su muerte, dan a conocer los dramáticos últimos días de Amy Winehouse

En coincidencia con el aniversario, Janis Winehouse-Collins, la madre de Amy, ha narrado un nuevo documental sobre la vida de la estrella musical.

Publicidad

Este viernes es el décimo aniversario de la muerte de Amy Winehouse, icónica y rebelde cantautora británica que no pudo superar su dependencia de las drogas y el alcohol. Murió a sus 27 años.

En coincidencia con el aniversario, Janis Winehouse-Collins, la madre de Amy, ha narrado un nuevo documental sobre la vida de la estrella musical.

Este trabajo incluye imágenes inéditas y entrevistas con sus familiares y amigos más cercanos. El mismo se emitirá por el canal BBC2 este 23 de julio. El documental se llama Reclaiming Amy (“Reivindicando a Amy”) y sus productores buscan mostrar aspectos diferentes.

Su muerte

Hace diez años, la cantante inglesa aparecía muerta en su casa. La autopsia indicó que se trató de una intoxicación alcohólica.

Winehouse deslumbró al mundo con sus dos primeros discos. Sin embargo, sus últimas presentaciones fueron bochornosas por sus adicciones a las drogas y el alcohol.

Según el documental, amigos afirman que la famosa comentaba que su vida no tenía sentido y que el éxito la había abandonado. Sin embargo, muchos fans aseguran que aunque amigos y familiares sabían por la depresión que pasaba “nadie hizo nada”.

A las diez de la mañana de ese fatal 23 de julio de 2011, el guardaespaldas se acercó a su puerta y no escuchó nada. No le sorprendió. Tampoco cuando repitió el movimiento a las 12 del mediodía. Supuso que dormía. La noche anterior, Winehouse se había quedado en su habitación despierta hasta tarde. Tres horas después, el hombre se preocupó. Fue a despertarla. Le habló despacio desde la puerta. No recibió respuesta. Se acercó y levantó el tono de voz. No recibió respuesta. Agachado sobre la cama, sacudió a la joven de 27 años. Tampoco hubo respuesta. Recién en ese momento sintió el hedor del alcohol. Pegó un gritom trato de resucitarla y al no obtener respuesta llamó a los paramédicos (Narración del guardaespaldas a medios internacionales). Al llegar la emergencia, ya no pudieron hacer nada por ella.

Según informaron medios internacionales, Amy Winehouse falleció por una intoxicación etílica. Al costado de la cama había tres botellas de vodka vacías. Los análisis toxicológicos demostraron que no había rastros de drogas en su sangre, solo alcohol.

Una de las cosas que siempre se ha mencionado es cómo ingreso al mundo de las drogas. Muchos aseguran que fue cuando tuvo su relación con Blake Fielder-Civil. En esa ocasión tuvo un colapso de sobredosis y encontraron en su sangre rastros de alcohol, cocaína, crack y heroína.

El día de su muerte muchos culpaban los problemas que tenía con su padre, su expareja o la relación que tenía actualmente.

(Visited 7 times, 7 visits today)