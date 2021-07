Daniel Bisogno tocó las partes íntimas de cantante mexicano

Raúl Sandoval confesó a detalle por qué acabó su amistad con el presentador de Ventaneando y cómo fue el momento incómodo que vivió.

Daniel Bisogno es una de las celeridades que siempre está causando revuelo por las polémicas que lo envuelven.

Ahora salió a la luz una mala experiencia que vivió Raúl Sandoval al lado del presentador de “Ventaneando”, acabando así los años de amistad que tenían.

Cuando el cantante vio su fama aumentar gracias a “La Academia” se hizo de varios amigos en el medio y principalmente en Azteca, entre ellos estaba “El Muñe”.

Sin embargo, ambos se dejaron de hablar de un momento a otros provocando miles de comentarios, pero nunca dijeron los motivos reales de su distanciamiento.

Muchos creyeron que la razón por la que el conductor le retiró su amistad al cantante fue porque este último comenzó a salir con Fran Meric, su ex. Sin embargo, él reveló la verdadera razón detrás del distanciamiento.

“Es muy raro, porque los chismes que a mi me atacaban antes de casarme eran de mujeriego. En primera, pues voy a aclarar, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, tengo muchos amigos gays y si lo fuera, la última persona en la que me fijaría sería en Bisogno”, expresó a Chisme No Like el cantante al respecto de los rumores sobre su sexualidad, mismos que surgieron hace varios años.

Cero amistad con el presentador

Raúl reveló que para él la lealtad es lo que más vale en una persona, y aunque desde la primera vez que conoció a Fran Meric quedó flechado.

La volvió a encontrar cuando era novia de Daniel Bisogno pero nunca pensó en salir con ella pues valoraba mucho su amistad.

“Yo valoraba mucho la amistad de Bisogno, él siempre me apoyaba… yo valoraba mucho esa parte, me invitaba a reuniones, yo me sentía apreciado, valorado…

En una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mi… pues me tiró un agarrón de nueces con la mano media escondida (le tocó los testículos)”, reveló el cantante.

