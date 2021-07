Celina de “Rebelde” sorprende a sus fans con sexy traje de baño

Estefanía Villarreal interpretó el personaje en la famosa telenovela y cada vez que puede muestra el orgullo que siente por sus curvas.

Uno de los personajes más entrañables de la telenovela juvenil Rebelde fue el de Celina, la mejor amiga de Mía (Anahí).

Este personaje fue interpretado por la actriz Estefanía Villarreal, quien en su papel vivía acomplejado por su apariencia: era conocida como la amiga “gordita” del clan de chicas populares del Elite Way School.

Luego de varios años mostró un cambio en su imagen, sin dejar de abrazar las hermosas curvas que la han acompañado.

También se ha dedicado al modelaje: recientemente compartió en su Instagram una fotografía posando en una maxi falda de tul negra con un blazer de cuero, derrochando clase y elegancia.

Y ahora, en pleno verano, enamoró desde una alberca al posar en un traje de baño rojo, presumiendo su belleza al natural y sin filtros.

“Fluye como el agua”, fue el mensaje con el que acompañó la foto que superó los 37 mil likes en la red social.

A inicios de 2020, también compartió una foto desde la playa, donde también deslumbró con su traje de baño para la ocasión: una pieza enteriza negra que la llenó de elegancia en el mar.

Anahí también promueve una vida saludable

El personaje de Mía en Rebelde fue interpretado por Anahí, quien durante algunos años de su carrera artística sufrió de trastornos alimenticios por culpa de la presión del mundo del espectáculo.

“Muchas veces me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa donde yo trabajaba (…) me tocó vivir mil cosas”, enfatizó durante una entrevista con Daniel Habif, refiriéndose a un productor de televisión.

Ocurrió cuando tenía 13 años: “Una vez en Televisa, un productor, él iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián que siempre fue mi ángel de la guardia (…) el productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo como a los 13 años y me dice, ‘oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’, no es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Ya se imaginarán lo que pasó ahí”.

“Me viene un problema (…) y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron esto pues claro que fue ese comentario, tan es así que me sigo acordando”, dijo.

Hoy, afortunadamente, ya superó ese trago amargo en su vida, promoviendo entre sus fans un estilo de vida saludable y demostrando que además de ser una excelente actriz, es una magnífica mamá.

