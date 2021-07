Maestro de ópera, que vivía en condiciones de calle, brinda clases en línea

En julio del año pasado se hizo viral el testimonio del guatemalteco, Mario Melgar, quien luchaba por sobrevivir en condiciones deplorables.

Mario Melgar, maestro de ópera, llevaba tres años de vivir en condiciones de calle. En ese momento, el artista indicó que no había recibido ayuda del Gobierno y de ninguna asociación dedicada a los artistas de Guatemala.

El video fue compartido por el canal de YouTube nombrado como “Colibrí”. El mismo iniciaba con imágenes de la Plaza de la Constitución donde se encuentra el maestro.

En la entrevista, Melgar comentó que la pandemia del COVID-19 (coronavirus) le ha afectado porque “tiene varios alumnos que están en la sala de espera para recibir sus clases”.

“Me he quedado sin casa, sin dinero, no tengo trabajo, estoy viviendo en la calle”, comentó en esa ocasión.

“Realmente muchas personas dicen que brinde clases en redes sociales pero no es lo mismo pues el estudiante necesita tener su guía personalizada, que el maestro lo este escuchando, observando, de cerca como respira, como pone sus facciones, a la hora de hacer sus vocalizaciones”, explicó dejando claro que le habían robado sus celulares y sus papeles de identificación. “Tampoco puedo movilizarme pues no hay transporte y no creo que alguien quiera recibirme por la pandemia”.

Tras la muerte del maestro Alberto Navas, Melgar se hizo cargo de la academia del fallecido la cual tenía el mismo nombre y estaba ubicada en el Centro Histórico. Sin embargo, por diferencias con familiares de Navas, Mario Melgar fue despedido y su vida dio un giro. Es así como por más de tres años, el maestro vivió en la calle y a la merced de la caridad pública.

Le brindan ayuda

Tras la viralización del video y la noticia, autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes se acercaron al maestro Mario Melgar para brindarle ayuda.

Ahora, el maestro Mario Melgar ha recibido aplausos y elogios por la publicación del Ministerio en uno de sus últimos videos. En el mismo, se mira al artista brindar ejercicios prácticos de vocalización y articulación.

