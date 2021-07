Britney Spears renuncia a su carrera mientras su papá controle todo

"Esta tutela mató mis sueños", reveló la cantante mientras señalaba que no se presentará en ningún escenario hasta que se solucione su situación.

Britney Spears dejó ir sus sentimientos más fuertes en una furiosa publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

La cantante anunció que no se subirá a los escenarios mientras su padre siga controlando todos los aspectos de su vida, como ha hecho durante los últimos 13 años.

Desde hace unos meses ha estado suplicando a la jueza de Los Ángeles que la libere de su padre, Jamie Spears, elevando el interés mundial en su caso.

“La princesa del pop” colgó una imagen en la que se leía el mensaje: “Acéptame por lo que soy o bésame el culo”. Junto a la image hizo un largo alegato en el que, al parecer, respondía a las críticas que habían recibido algunos videos en los que aparecía bailando.

“A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando… ¡¡¡¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, señaló.