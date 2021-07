Britney Spears pierde otra batalla: su padre seguirá controlando su fortuna

Documentos judiciales detallan que el juez frenó la solicitud del abogado de la cantante para destituir a Jamie Spears como su único tutor.

Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles denegó una petición para destituir al padre de Britney Spears como tutor de su patrimonio, informaron este jueves medios locales.

La decisión judicial se conoció apenas una semana después de que se produjera la vista de la petición formulada por la cantante, cuya fortuna está calculada en unos 60 millones de dólares.

El fallo estima que el patrimonio de la estrella del pop debe seguir siendo controlado y conservado en parte por su padre Jamie Spears.

A judge has denied Britney Spears' request to suspend her father's conservatorship duties. What we know: https://t.co/2fGwrCV1bt pic.twitter.com/TbWVD72fF6

— E! News (@enews) July 1, 2021