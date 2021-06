FOTOS. Diego Boneta ya se deja ver con su sexy y famosa novia

El actor mexicano y Renata Notni se encontraron con Juanpa Zurita y Macarena Achaga en Miami y se van de fiesta junto a otros famosos.

Diego Boneta y Renata Notni continúan gritando su amor a los cuatro vientos. Esta vez, la pareja viajó a Miami, en Florida, en donde también se reunieron con Juanpa Zurita y Macarena Achaga.

Primero, la pareja fue captada en un centro comercial en la ciudad estadounidense. Según reportó el programa Venga la Alegría, ambos recorrieron la plaza comercial y se detuvieron a platicar con algunos fanáticos del actor.

Luego se reunieron con se reunió con el influencer mexicano y su novia, quien interpreta a Michelle Salas en la serie autobiográfica de Luis Miguel.

Según se vio en las historias que compartió Juanpa a través de Instagram, las parejas tuvieron una doble cita en un restaurante en Miami. En el material que compartió el joven de 25 años, Macarena, Renata y Diego aparecieron disfrutando de unas románticas luces de bengala.

Al parecer todos fueron a una fiesta tras el estreno de la película “Rápido y Furioso 9”, pues en las imágenes también aparece Vin Diesel y Marc Anthony.

Diego Boneta no ha dejado de estar en el ojo del huracán, pues podría verse mayormente afectado tras la denuncia que hizo el actor Martín Bello en su contra.

Después de hacer su denuncia en distintos medios de comunicación sobre una presunta agresión física que se salió de control durante la grabación de una escena para la ficción, la casa productora de la serie argumentó que había llegado a un acuerdo con él.

Sin embargo, el artista español, que interpretó el papel de Tito, negó que esto fuera así:

“Tengo pruebas de que lo que les cuento puedo demostrar. Yo fui al fisioterapeuta, la casa productora dijo que la aseguradora no quería pagar, me decían que no, ya hablando con otras personas que me quieren pagar de su bolsillo”, dijo.