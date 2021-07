BTS: ¿Qué significa ARMY y cómo empezó este movimiento mundial?

Ellas son el club de fans más grande del K-pop y este 9 de julio cumplen 8 años y están listas para celebrarlo todo lo alto en las redes sociales.

Detrás de todo artista hay un gran grupo de seguidores, fieles a seguir la huella de sus ídolos, tal es el caso de BTS.

La banda se ha convertido sin duda en un fenómeno mundial de la música, pues han sido uno de los grupos coreanos que han logrado trascender sus fronteras y entrar en otros mercados musicales.

Mientras ellos siguen conquistando alrededor del mundo y este 9 de julio su fandom más grande cumplen 8 años de creación.

En el continente asiático ya es 9 de julio, por lo que las fans de la agrupación, llamadas ARMY, hicieron tendencia en Twitter el hashtag “#Happy7thBirthdayARMY” y “#ARMYDay” , para honrar este nombramiento.

BTS me salvo la vida, no sé que sería de mí si no los hubiese conocido

no llegas tarde, sino llegas en el momento indicado@BTS_twt #HappyBirthdayToARMY #BTSARMY pic.twitter.com/UpI7NIyqn9

— Sprite-di⁷🍭; 🏖️ (@cde_clau) July 8, 2021