Madonna reaparece con atuendo transparente y enseñando todo

¡Irreconocible! La cantante dejó poco a la imaginación al aparecer con una blusa de red en una fiesta para celebrar el orgullo LGBTI+.

Publicidad

Con una peluca azul y una blusa de red que permitía ver su pecho al desnudo, Madonna reapareció ante el público en un show de un hotel en Nueva York.

LA fiesta a la que asistió fue con motivo del orgullo LGBTI+. (Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual).

En medio de celebridades como Anderson Cooper, Andy Cohen y Emily Ratajkowski, así como de grandes fanáticos, ella se dejó en el hotel Standard High Line la madrugada de este viernes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Império Madonna | Fan account (@imperiomadonna)

“¡Es la primera vez que estoy con gente en una fiesta!”, expresó sobre su ausencia en escenarios, ocasionada por la pandemia de COVID-19.

Aunque se tienen pocos registros de ella en público desde la fiesta posterior a la Gala del MET de 2019.

Durante su presentación pudo interpretar dos temas: Hung Up y I Don’t Search I Find.

Se dio tiempo de caminar por la barra del bar mientras los asistentes captaban cada segundo de su presentación con sus teléfonos móviles, según pudo verse en el video compartido en la cuenta de Instagram @dennyleenyc.

“Celebrar el orgullo sin gente habría sido una tragedia para mí”, dijo a la multitud, que ya no portaba mascarillas. No den nada por sentado porque nunca se sabe lo que nos espera a todos a la vuelta de la esquina”, comentó la estrella. “Aprendan a amarse unos a otros y empiecen por amarse a sí mismos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ECRAN MAGAZINE (@ecranmagazine)

Detalles de la fiesta

Las estrellas se reunieron con el objetivo de recaudar dinero para el Centro Ali Forney y la Haus of US, dos grupos de apoyo y defensa LGBTQ.

Zachary Quinto se unió a Madonna para subastar tres fotografías polaroid originales por US$ 10 y 25 mil cada una. Recaudaron US$ 100 mil cada uno prometiendo una donación personal de US$ 25 mil.

“Todos en esta sala están aquí porque han tenido éxito y están marcando la diferencia”, dijo Quinto a los asistentes durante la subasta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zachary Quinto (@zacharyquinto)

“Y ahora estás aquí en la mejor fiesta del orgullo, en la mejor jodida ciudad de todo el jodido mundo. Ahora es el momento de asegurarse de que otras personas también estén aquí”.

Ella también se dio oportunidad de bromear sobre el tema en Instagram y escribió: “Estamos aquí para celebrar a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ +, apoyar algunas iniciativas Queer increíbles, declarar el fin de semana de Pride NY abierto y el regreso de Nueva York”.

(Visited 53 times, 53 visits today)