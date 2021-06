Shakira aparece en su primera portada de VOGUE luciendo espectacular

A sus 44 años, la cantante colombiana presume de unas curvas de envidia vistiendo sexys atuendos para aparecer en las páginas de la famosa revista.

Shakira posó por primera vez para la revista VOGUE, en su edición mexicana, protagonizando una portada espectacular.

La cantante aparece con un sensual vestido rojo que acentuaba su figura y haciendo juego con su nuevo look de pelo.

Por su parte, ella agradeció que la tomaran en cuenta: “Gracias Vogue”.

La colombiana ha querido compartir otras fotos de la sesión igual de impresionantes. En una de ellas, por ejemplo, luce un vestido de pedrería negro, mientras que en otra se enfunda en uno dorado.

Además de las fotos, la intérprete habló largo y tendido sobre su carrera, los diferentes ‘looks’ que ha llevado y su máxima en la vida: “Lo importante en la vida es pasarlo bien, no importa lo que lleves puesto”.

Fuera de los escenarios la cantante de Hips don’t lie se muestra tan humana como todos y cuenta sobre la incertidumbre y estrés del confinamiento y su motor para continuar.

Pero al mismo tiempo intentando, dentro de los momentos de confinamiento, aprovechar para hacer cosas que no se podían en una vida normal. Aprovechando para estar más con los niños y la familia”.

Además la hermosa mujer de 44 años demostró lo autoexigente que es con ella misma.

“Siempre escucho las cosas que he hecho y digo ‘esto hubiera podido ser mejor’, nunca estoy del todo satisfecha. Esa insatisfacción no es del todo negativa, algo bueno tiene. Nunca quiero regresar a lo que ya he hecho, quiero buscar por otro lado”.