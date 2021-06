¿Luisito Comunica dañó la imagen de Guatemala? Esto responde el famoso youtuber

"En cada país al que voy grabo cosas bonitas y no tan bonitas", aclaró el youtuber mexicano.

Alan Delmonte que cuenta con más de 20 mil suscripciones en su canal de YouTube, compartió un video en donde asegura que el famoso mexicano, Luisito Comunica, dañó la imagen de Guatemala en varias ocasiones.

El youtuber dominicano puso de ejemplo videos compartidos por Luisito en el 2019.

“Estos videos creados por Luisito Comunica tiene más de 43 millones de vistas lo que los hace posicionarse en los primeros lugares de búsqueda en YouTube. Sin embargo generan una percepción alejada de la realidad del país”, comentó Alan.

“En uno de ellos el youtuber se encuentra en uno de los lagos más hermosos del mundo, Lago de Atitlán, y no se centra en esa belleza sino en un cementerio colorido al lado del lago. En otro video, habla sobre el basurero ubicado en la zona 3 de Guatemala y menciona que en ese lugar vive más de un millón de personas cuando la realidad es otra”, agregó.

“Estos videos influencian directamente a las personas que quieren invertir, viajar y visitar Guatemala. Ven esto y lo relacionarán con imágenes de horror ¿Quién querrá visitar el país?”, afirmó el dominicano.

Por último, Alan Delmonte señaló que Luisito Comunica debe volver a Guatemala y hacer nuevos videos que retraten la verdadera realidad de este hermoso país.

Responde a los guatemaltecos

Aunque el video de Alan Delmonte fue compartido el 4 de febrero de 2021, es hasta ahora que Luisito Comunica responde a estas acusaciones.

“Quiero tocar un tema del cual no me había percatado y no sabía. Me enteré recientemente, esto es para mis capos de Guatemala, al parecer se tiene una percepción de mi que cuando viajé al país solo documenté cosas feas, cosas que no hacen ver bien al país pero esto no es cierto: cuando fui a Guatemala hice un video de comida callejera, de los camiones (buses) súper coloridos, hice un city tour enseñando cosas hermosas”, inicia el famoso youtuber.

“A ver, sí fui a documentar la ciudad del volcán (de Fuego) pero este tipo de dinámicas las hago en todos los países a los que voy hago este tipo de dinámicas, o documento lugares que me parecen interesantes, en cada país al que voy grabo cosas bonitas y no tan bonitas”, aclara. “En Japón grabé la gastronomía y el bosque de los suicidios, en Pakistán grabé un lugar de comida callejera pero también voy a una fábrica de armas, me llamó la atención por qué les llamó tanto la atención el video del basurero que tiene 7 millones cuando el de comida callejera tiene 17 más de impacto positivo”, agregó.

Al finalizar concluyo con un mensaje de cariño para los guatemaltecos. “Quería aclararlo por los fans de allá, ellos sí saben que grabó todo tipo de cosas y conocen la dinámica del canal y para los que no son tan fans, quiero aclararles que así son mis contenidos, se grabaron cosas hermosas que abundan en el país y otras no tanto, pero que son interesantes y son reales, son parte de la realidad, no sé por que querrían ocultarlas, quería aclararlo aunque estaba viendo que estas noticias ya tienen meses”, expresó.

