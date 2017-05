EN IMÁGENES. Trump conmemora su primer Memorial Day como presidente

Estados Unidos conmemora este lunes el Memorial Day (Día de los Caídos), el primero que vive Donald Trump desde que asumió como presidente.

Durante un discurso pronunciado en el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington, el mandatario norteamericano declaró la fecha como una jornada de “rezo y de paz permanente“.

Previamente, Trump había colocado una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido.

El presidente estadounidense también tuvo palabras para los militares que hoy en día se encuentran en activo y recordó el papel fundamental que juegan en la lucha contra el terrorismo.

También hizo un reconocimiento especial al secretario de Seguridad, John Kely, un general retirado, cuyo hijo murió en Afganistán.

En la ceremonia también participaron el vicepresidente, Mike Pence; el secretario de Defensa, James Mattis; y el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford.

Trump también había dedicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter (@realDonaldTrump).

Honoring the men and women who made the ultimate sacrifice in service to America. Home of the free, because of the brave. #MemorialDay🇺🇸

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2017