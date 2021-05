Eiza González sorprende al posar en ropa interior transparente

La actriz mexicana encendió las redes al compartir una picante fotografía posando en un hermoso jardín, pero lo que llamó la atención fue que casi deja ver sus atributos.

Eiza González ha encendido las redes sociales con una polémica fotografía en la que aparece con ropa interior transparente.

Fue hace un par de días cuando la actriz realizó una poderosa declaración y se valió de una frase para acompañar la sexy postal en sus historias.

Luego publicó la misma foto en su cuenta oficial para contar que pertenece a una sesión que concedió para la revista S Moda.

“@s_moda cover out shot by the incredible @alexilubomirski muchísimas gracias por esta conversación 💕”, publicó.