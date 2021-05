Miss Australia entre las 10 finalistas de Miss Universo y en redes la atacan

Desde que fue coronada en su país, la bella Maria Thattil ha sido víctima de duras críticas por su estatura y por no ser "tan bella" para estar dentro del certamen.

Miss Universo está oficialmente de regreso después de haber sido pospuesta un año debido a la pandemia de coronavirus, y la representante de Australia recién llegó al top 10 de las finalistas.

Maria Thattil llegó para triunfar en el 69º certamen anual se lleva a cabo actualmente en Florida, Estados Unidos.

La joven de 28 años se sorprendió con un diminuto bikini cuando fue seleccionada en la siguiente fase de la competencia.

