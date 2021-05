Susana Zabaleta revela detalles de su amorío con Ricardo Arjona

La cantante y actriz recordó sus momentos pasionales que tuvo con dos famosos, uno de ellos es el cantautor guatemalteco, de quien habló maravillas.

Susana Zabaleta sorprendió a sus miles de fans al recordar los intensos romances que tuvo con Ari Telch, el ex de Ninel Conde, y con Ricardo Arjona.

Primer habló de su amor de juventud, a quien calificó como “delicioso”, se trata del actor y quien fue “el primer hombre” en la vida de la cantante. Así lo dijo en su vista al foro de Mimí contigo:

Al ser cuestionada sobre si alguna vez fue infiel, contestó con otra pregunta:

“Ya enserio, ¿tú has sido fiel? Fueron veintimuchos años, o sea cualquiera tiene un resbalón…yo nunca he sido infiel”, bromeó cantando la canción “No me acuerdo” de Thalía.

Luego el conductor Memo Martínez le preguntó si le daba pena admitir que había tenido una relación con Ricardo Arjona, habladuría que la propia cantante aclaró:

“A ver, ¿a ti te daría pena decir que saliste con Ricardo Arjona si es un guapazo, tiene un cuerpazo, un talento increíble?, si tú platicas con él… a ver una cosa son sus canciones. Pero perdóname, el señor es un…no siempre después de eso se platica, hay veces que no se platica. Salí con él, somos amigos, de veras”, dijo con un gesto travieso.

Susana Zabaleta dijo admirar la entereza con la que las mujeres actuales le ponen un alto a sus acosadores, y lo contrastó con la situación que vivió en su juventud:

“Yo creo que todas las mujeres de nuestra época, era lo que había, una decía ‘no gracias, oye no, pero es que no’, era lo que había. Les recomendaría que no se dejen, antes era de ‘no le digas que no porque si no entonces’, yo estoy tan orgullosa de mi hija que dice “no, fuerte”, dijo respecto a la hija que procreó al lado de su ex pareja, el director de cine Daniel Gruener.