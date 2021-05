Mia Khalifa presume sus atributos en un bikini casi dos tallas menos

La ex actriz fue captada presumiendo su candente figura en un traje de baño que, por ser más pequeño, dejaba ver sus partes íntimas.

Se puede decir que Mia Khalifa está mejor que nunca, y a juzgar por las candentes fotos que comparte en Instagram, los fans opinan lo mismo.

Y es que la ex actriz de cine para adultos dejó babeando a sus más de 23.6 millones de seguidores en Instagram al mostrarse en bañador en alguna playa de Nayarit, México.

Hace unos días, compartió cuatro postales que sin duda deslumbraron, debido a que se dejó apreciar posando al lado de una piscina, enfundada con un sexy bikini que permite apreciar sus prominentes atributos.

“Shortcake, but my OnlyFriends call me Horchata Mama 🍓🥛”, se lee en las fotografías que hasta el momento han acumulado más de 1,7 millones de likes y 10 mil comentarios.