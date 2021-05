Disney celebra el Día de Star Wars con nueva serie

Cada 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars y Disney lo celebra con una nueva serie de televisión.

La misma lleva como nombre “La remesa mala“, una serie de animación centrada en un escuadrón particular de clones que se diferenciaba del resto de sus hermanos porque habían sido modificados y poseían habilidades especiales.

Este equipo de cinco individuos son la Fuerza Clon 99, más conocidos como “La remesa mala“. La trama se ambienta después de las Guerras Clon y en un nuevo panorama galáctico: el Imperio ya domina el espacio y encima ha declarado la Orden 66.

Esto quiere decir que los clones, que hasta ahora se percibían como los buenos de la película, tienen la orden de aniquilar a los Jedis que se crucen por su camino ya que son identificados como traidores del Imperio.

Esta serie ha sido creada por Dave Filoni, el hombre detrás de Las Guerras Clon, Rebels, Forces of Destiny o Resistance, y que recientemente se ha implicado en series de acción real como The Mandalorian y las inminentes El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Pero ¿Por qué esta fecha?

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979.

En la nota, miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (”Que el cuatro esté contigo, felicitaciones”), decía el mensaje, un juego de palabras entre la famosa frase de la franquicia ideada por George Lucas, “May the force be with you” (”Que la fuerza te acompañe”).

En la felicitación publicada, reemplazaban la palabra “force” por “fourth” o “cuarto”, aludiendo a la fecha.

Después de eso, en el 2011, Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine ese día de fiesta, y desde entonces muchas empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

