La carrera de Fátima Molina va en ascenso; sin embargo, su aspecto físico ha provocado miles de críticas y que la empresa cambiara de horario su telenovela.

Una de las actrices más populares recientemente compartió que a lo largo de su carrera ha sufrido mucha discriminación por su color de piel, rechazos que casi la llevaron a rechazar un protagónico en Televisa.

Fátima Molina contó que en los inicios de su carrera en la Ciudad de México, en una escuela de TV Azteca, fue rechazada por no “cumplir con el perfil”.

En el conservatorio El Poder de la Representación, en el cual varios actores hablaron de la importancia de reconocer que en la televisión mexicana se estigmatiza a las personas por su color de piel, ella relató cómo fue tratada por la empresa.

“Fui a pedir dos veces la oportunidad de estudiar, pero también me representaba en ese momento que ellos pagaban también una mensualidad, a parte de estudiar, me representaba una oportunidad de estudiar y poder solventar mis gastos.

Las dos veces me dijeron que no y en una de esas fueron claro, me dijeron que yo no era el perfil”, reveló.