FOTO. Captan a Jennifer López y Alex Rodríguez juntos tras su ruptura

¿Reconciliación? La cantante y el ex deportista se reunió este fin de semana en el Hotel Bel-Air de Los Ángeles para conversar y cenar juntos.

Ya casi se cumplen dos semanas desde que se confirmó que Jennifer López y Alex Rodríguez habían terminado su relación.

Ahora surgen rumores de una posible reconciliación, pues la cantante y el exdeportista fueron vistos cenando juntos este pasado fin de semana.

En el comunicado que emitieron para dar a conocer su separación después de cuatro años juntos explicaban que no había ocurrido ninguna gran disputa entre ellos, si bien las habladurías sobre una posible infidelidad del exjugador de béisbol comenzaron a circular.

Según ellos, quedaban como “mejores amigos”, continuarían “trabajando juntos” y apoyándose mutuamente y se deseaban lo mejor entre ellos y por sus respectivos hijos.

Sin embargo, una fuente cercana afirmaba poco después que la ella “ya no podía confiar en él”.

Jennifer López y Alex Rodríguez se reunieron este fin de semana en el Hotel Bel-Air de Los Ángeles para conversar y cenar juntos, tal y como ha informado el portal Page Six.

First photos emerge of Jennifer Lopez since confirming Alex Rodriguez split https://t.co/CXPcuJqNyh pic.twitter.com/YFFS8SX5vK

— Page Six (@PageSix) April 25, 2021