Destrozan a Sylvester Stallone por unirse a club de Donald Trump

La estrella de Rocky es criticada en redes sociales por supuestamente mantener su amistad con el expresidente de Estados Unidos.

Muchos usuarios en redes sociales comentan que Donald Trump “fue el peor presidente que tuvo Estados Unidos“, se ganó la animadversión de varias personas por sus comentarios racistas, las acusaciones de sexismo en su contra y el discurso populista.

Aunque desde hace unos meses Joe Biden es el presidente, la sombra de Trump todavía molesta a muchos debido a los violentos disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio.

Tras estos hechos, cibernautas han criticado a Sylvester Stallone por supuestamente apoyar al ex presidente de Estados Unidos.

El actor de 74 años conocido principalmente por personajes como Rocky Balboa y Rambo, así como otros papeles ha sido fuertemente criticado y muchos exigen que lo censuren de salir en películas.

En 2016 fue entrevistado por Variety y estas fueron sus palabras sobre el magnate: “Amo a Donald Trump, es un gran personaje dickensiano. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay ciertas personas como Arnold, Babe Ruth, que son más grandes que la vida. Pero no sé cómo se traduce eso a gobernar el mundo”.

Pero la razón por la que varios usuarios arremetieron contra él fue que, de acuerdo con Page Six, el actor adquirió una propiedad de US$35 millones cerca de la mansión y club de golf Mar-a-Lago, de Donald Trump, y se dice que el actor se unió a ese club.

“Es triste ver que Sly Stallone se una a Mar-a-Lago. Debe haber recibido demasiados tiros en la cabeza mientras filmaba sus películas”, “Creo que ya se ha vuelto loco”, “Era mi actor favorito pero esta vez no lo apoyo”, fueron algunas reacciones.

For years I enjoyed Sly Stallone’s work, but now that he has gone full MAGA. Off the list! Will not watch anything he is in as I do not want him getting royalties off my time. EVER!. What the hell goes wrong with a person chosing to enter the world of Racists, Fascists and Nazis?

— Dennis Buchholz (@Denis_Buchholz) April 12, 2021