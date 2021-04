Khloé Kardashian se graba semidesnuda mostrando su cuerpo sin filtros

Ante el escándalo que generó la foto que filtraron donde aparece en bikini y sin retoques, la socialité compartió un video mostrando su cuerpo sin ningún tipo de edición.

Khloé Kardashian causó furor en redes sociales luego de que una fotografía suya fuera publicada sin ningún tipo de retoque.

Miles de comentarios sobre su cuerpo comenzaron a viralizarse, por lo que decidió contestar a la polémica publicando un video en topless para mostrar cómo luce su cuerpo.

La socialité relató a sus admiradores los problemas que ha vivido respecto a su imagen corporal.

En la imagen viralizada, ella aparece al natural con un bikini de animal print junto a una piscina, pero su cuerpo lucía diferente a las fotos que generalmente publica la famosa.

Ella y su equipo se esmeraron para desaparecer la imagen, que, aseguraron, no estaba autorizada para publicarse. Incluso, se informó que varios usuarios tuvieron que bajar la foto de sus redes ante amenazas de emprender acción legal en su contra.

“Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros”, comenzó diciendo en el en vivo.

“La foto que se publicó esta semana fue hermosa, pero, como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora, con mala iluminación o no captura tu cuerpo, después de trabajar duro para llegar a este punto – y luego compartirlo con el mundo; debo tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas”, aseguró.

Además, señaló que vive una presión constante de ser y permanecer perfecta. Explicó que esto ha sido algo difícil de soportar para ella.

La socialité sin filtros

Klhoé Kardashian hizo un en vivo en Instagram para mostrar a sus seguidores la apariencia real de su cuerpo, sin nada de retoques.

También publicó otra grabación frente al espejo en la que giraba y brincaba para exponer que no tenía ningún tipo de filtro y que su cuerpo es producto del trabajo que ella hace por él.

Explicó que, por décadas, cada una de sus imperfecciones ha sido analizada.

“Se han burlado del más pequeño detalle y el mundo me lo recuerda todos los días”, recordó.

La estrella del reallity contó que en algún momento consideró que las críticas contra su imagen expresaban la realidad.

“Nunca te acostumbras a que te juzguen, te rompan y te digan lo poco atractivo que eres, pero diré que si escuchas algo lo suficiente, empezarás a creerlo. Así es como me han condicionado a sentir, que no soy lo suficientemente hermosa solo por ser yo”, aseguró.

