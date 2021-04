“Mango no come mangos”, Ricardo Arjona cautiva a sus fans al posar sin camisa

El cantautor guatemalteco ha dejado claro que ama estar en su país y sus tradiciones.

Ricardo Arjona sigue dando de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales. Esta vez elogió los mangos de nuestro país y de los cuales tiene sembrado en lo que podría ser su casa en la Antigua Guatemala o en el puerto.

“Mis tesoros”, comentó el cantautor chapín junto a una fotografía en donde se le ve con unos mangos y posando sin camisa.

Inmediatamente su publicación se llenó de elogios y piropos subidos de tono por lo bien que luce a sus 57 años.

“Que mangazo!!! Y no me refiero a esos que cuelgan del árbol”, “Te va a hacer mal porque mango no come mango”, “Ay Dios mío ese hombre cada vez más guapo”, “Bueno basta Señor por Dios!!! No provoque así que quiero llegar al 10”, “No es ninguna aberración sexual pero gusta verte andar en cueros”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

No es la primera vez

Hace dos años, Ricardo Arjona también hizo gala de sus mangos con un publicación en Instagram. En ese momentó comentó: “Su mayor tesoro no vuela, no navega, ni se deposita en ninguna parte. Su mayor tesoro, su palo de mango. Solo en Guate hay de estos”.

Pronto concierto

“Arjona, hecho a la Antigua”, se llevará a cabo el sábado, 10 de abril de 2021. Como un regalo del artista, unido a Guatemorfosis, el recital será transmitido por Canal 7 el mismo día para que pueda ser visto en todos los rincones del país de manera gratuita.

Desde su tierra natal, Ricardo Arjona estará acompañado por más de 30 músicos de distintas partes del mundo en un set montado para la ocasión e iluminado por alrededor de 5 mil velas que brindarán un clima íntimo.

Para los fans que deseen ver el concierto en el streaming pueden comprar su acceso en Todoticket y tienen un costo de Q120.

