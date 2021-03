Madonna colapsa las redes al aparecer diminuta en lencería transparente

La cantante dejó expuestos sus atributos en unas candentes fotos que compartió en sus redes, dejando ver que a sus 62 años tiene una figura envidiable.

Madonna hizo colapsar las redes hace unos días al compartir unas sugestivas fotos a Instagram que dejaron a muchos con la boca abierta.

La cantante se mostró en diminuta lencería negra, de encaje y transparente, dejando expuestos sus atributos. No cabe duda que a sus 62 años luce una figura de envidia.

El post, que consta de tres imágenes, superó el millón de ‘likes’ y las redes sociales ‘enloquecen’ con el cuerpo de la famosa estrella.

Al parecer, la Reina del Pop debe su felicidad a la relación que tiene con el bailarín Ahlamalik Williams, quien es 36 años menor que ella y es solo dos años mayor que Lourdes León, la primogénita de la artista.

Se conocieron cuando él formó parte del equipo de su gira “Rebel heart”. Desde entonces, el coreógrafo californiano de 26 de años ha recorrido el mundo junto a ella.

Madonna fue acusada por una usuaria de Tik Tok llamada Amelia Goldie de haber usado una de sus fotografías para editar su rostro con Photoshop y hacerla de su autoría sin pedirle ningún tipo de permiso ni autorización.

Esto sucedió en 2015 cuando la celebridad utilizó la imagen para promocionar el álbum “Rebel Heart”, aunque no ha sido hasta ahora cuando la propietaria de la polémica fotografía ha decidido hacerlo público.

La tiktoker, que por aquel entonces tenía 22 años y que actualmente tiene 28, reveló que cuando vio su imagen con la cara de Madonna pensó que era una broma hasta que vio que en realidad, la foto estaba publicada desde la cuenta oficial de la cantante. ç

“Intenté contactar a su equipo a través de Instagram dos veces, pero no obtuve ningún tipo de respuesta… La verdad es que debería reírme y sentirme halagada, pero la verdad es que me gustaría que me acreditaran la imagen” ha señalado Goldie.