Luisa Castro presume su nuevo piercing en uno de sus senos

La influencer compartió el momento en que se lo realizó y lo mucho que le dolió.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer Luisa Castro, exnovia del instagrammer ‘La Liendra’, se puso un piercing en uno de sus senos y con una transparente blusa lo dejó ver.

La joven también compartió el momento en el que el profesional le puso el piercing en el pezón de uno de sus senos, donde mostró lo mucho que le dolió.

Asimismo confesó que no pensó que este proceso doliera tanto, pues una vez puesto le seguía doliendo, por lo que, continúa cuidándose muy bien para no lastimarse y no infectarse.

“Todos soportamos el dolor de manera diferente, pero el del pezón me parece que es el más duro de todos. El de la nariz no duele a comparación de ese. La verdad duele demasiado (…) del 1 al 10, 25 y más porque no me aplicaron nada”, agregó.

Posteriormente compartió un video en el que posó luciendo una corta blusa transparente de color blanco y sin brasier, con la que lució el resultado de su accesorio, dejando ver que el piercing que se puso fue en línea horizontal.

Muchos agregaron que sí había hecho eso era para llamar la atención de su exnovio o bien, por qué sufrir tanto.

Luisa Castro es una colombiana que se ha destacado en las redes sociales por su belleza, humor y carisma. Además es una de las influencers más seguidas en su país y latinoamérica.

