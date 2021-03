Consuelo Duval se desnuda en Instagram y colapsa las redes

La actriz compartió unas imágenes donde aparece sin nada de ropa y con una serpiente pintada en su cuerpo, logrando miles de likes y picantes comentarios.

En Instagram se ha vuelto costumbre compartir #TBT (Throwback Thursday, por sus siglas en inglés) y son imágenes del recuerdo, hoy fue el turno de Consuelo Duval.

La actriz mexicana subió unas imágenes de una sesión que realizó hace algunos años y que han provocado caos en las redes sociales.

En ellas, aparece completamente desnuda, con una serpiente dibujada en su cuerpo, tapando sus partes íntimas y con el cabello pintado de color rojo.

“#tbt de cuando estaba bien pinches flaca!! Qué me pasoink🐽😂😂😂😂 ohhhh déjenme!! 🐷ya mero sano mi relación con la comida😜”, escribió.

Como era de esperarse, las fotos acapararon toda la atención, pues son pocas veces que la comediante se deja ver así. Los fans no dudaron en dejarle halagadores comentarios.

Durante el programa Netas Divinas, Consuelo Duval se sinceró y contó la manera en que desarrolló dependencia del alcohol.

Ella dijo que ocurrió cuando se enteró de que su padre estaba enfermo de cáncer y posteriormente su hermana también, también compartió detalles sobre cómo salió de ese padecimiento.

“No sé en que momento el alcohol fue mi compañerito de banca. Me enteré del cáncer de mi papá y luego de mi hermana y dije: ‘esto yo no lo vivo sobria, ni de a put*zos lo vivo sobria’. Me enganché muy c*brón con el alcohol”, explicó.