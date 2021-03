Eugenio Derbez le reclama a su hija por sus fotos “encuerada”

A través de sus historias de Instagram, el actor mexicano le pidió a Aislinn Derbez que ya no suba imágenes con poca ropa.

El pasado 18 de marzo, Aislinn Derbez celebró su cumpleaños número 34 y su festejo no pasó desapercibido para Eugenio Derbez.

La actriz decidió disfrutar de unos días de vacaciones en Tulum. En su cuenta de Instagram, compartió varias imágenes y videos de ella en el paradisíaco destino turístico.

Ella publicó unas imágenes en su sección de Historias de Instagram donde aparece columpiándose en medio de la playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez)

Ante ello, su padre, el actor mexicano decidió volver a compartir dichas imágenes en su propia cuenta, en la cual añadió unos emoticonos donde se mostraba triste por no estar al lado de su hija.

También compartió una fotografía de la artista quien aparece en un bikini, en donde le reclama en tono de broma que no lo haya invitado a sus vacaciones e incluso le mencionó que ya tenía listo el pastel, per ella se encontraba en la playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez)

Además le recriminó por aparecer en diversas fotografías “encuerada” y es que en no pocas ocasiones, Ais ha decidido compartir imágenes en bikini o incluso en lencería.

“Te tenía listo el pastel y me cambiaste por irte a Tulum. Y lo que más me dolió es que no me invitaste al hotel. PD. Ya deja de subir fotos encuerada”, escribió el comediante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Aislinn Derbez en terapia

La celebridad abrió su corazón para contar cómo vivió su separación y divorcio con el actor Mauricio Ochmann, con quien terminó en 2020, tras 4 años de matrimonio.

En una entrevista con la revista Vanidades, reveló los motivos por lo que decidió crear su podcast “La magia del caos”, en donde quiso platicar abiertamente las dificultades que vivió durante su embarazo y su relación matrimonial.

“Cuando me separé de Mau dije ‘ya no quiero hacer nada, estoy con el corazón roto, me siento fatal’ y gracias a que fui a terapia, lo fui manejando bastante bien, además, fue una separación muy amistosa, no de tanto drama, era más el dolor interno de lo que estaba pasando, ahí fue cuando dije ‘tengo que retomar ese proyecto, tengo mucho que decir y compartir’”, dijo.

(Visited 44 times, 44 visits today)