Revelan identidad del novio de Niurka, quien es 18 años menor

La vedette cubana ha compartido varias publicaciones con el cantante y todo parece indicar que está estrenando romance.

Dicen que el amor no tiene horario ni fecha en el calendario, y que la edad no es un inconveniente para amar, hoy Niurka Marcos da prueba de ello.

Un nuevo romance ha tocado la puerta de la famosa vedette cubana, quien al parecer, se ha permitido enamorarse una vez más.

Desde hace algún tiempo ha venido publicando fotografías y videos con un joven, quien finalmente parece que efectivamente es su nuevo novio, justo cuando los rumores sobre su regreso con su exesposo Juan Osorio recorrían las redes sociales.

Según medios mexicano, el corazón de sexy mujer ha sido conquistado por Marko Peña, actor, cantante y compositor, conocido artísticamente como “El Mero Mero”. Tiene 18 años menos que ella, es decir, 35.

“Gracias Marko, muñeco hermoso, tus flores me despertaron A las 11 de anoche, gracias por acortar la distancia con tus detalles, me enamoras y así me dormí”, escribió en su último post de Instagram, con un enorme arreglo floral.