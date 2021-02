Kim Kardashian deja boquiabiertos a todos al descubrir sus curvas sin pudor

La empresaria y socialité ha levantado pasiones al mostrar sus sensuales atributos y callar los comentarios sobre su separación con Kanye West.

Kim Kardashian dejó a todos boquiabiertos al destapar sus curvas para la promoción de su propia marca de ropa. Esta es una de sus fotos más atrevidas hasta la fecha.

La socialité y empresaria generó un gran revuelo en sus redes sociales al posar para una nueva fotografía para “Skims”, la marca de ropa por la que ha subido fotos cada vez más provocativas.

Con unas medias muy ajustadas, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” hizo creer a todos que no llevaba nada de ropa, una estrategia muy bien pensada usando la ilusión óptica para vender las prendas de la marca.

Kim Kardashian se convirtió desde el reality show en una de las celebridades más grandes del planeta, además de las marcas que ha lanzado y su incursión en el modelaje y otros trabajos.

Sentada de perfil con las piernas flexionadas, Kim Kardashian cubrió sus atributos usando solamente sus manos con los brazos cruzados, mientras que sus piernas quedaron al total descubierto y sin ninguna otra prenda.

O al menos eso era lo que ella quería que creyeran pues los fans tuvieron que echar un doble vistazo para darse cuenta de que sí está vestida de la cintura hacía abajo.

“Lo que dejó ir Kanye West por sus tonteras”, “El exesposo se debe revolcar por su error, es una diosa”, “Cada día más linda, espero que encuentres el amor verdadero”, “Luce genial a pesar de que el mundo se le ha venido encima”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

