Natti Natasha se quita la ropa para mostrar su embarazo y envía emotivo mensaje

Tras brindar la noticia en el escenario de Premio Lo Nuestro, la famosa dominicana confesó las dificultades que enfrentó para lograr su embarazo.

Al estilo de Beyoncé en la entrega de los premios MTV 2011, Natti Natasha se apropió del escenario de Premio Lo Nuestro para revelar que está esperando a su primer bebé.

La famosa que hace algunos días dio a conocer públicamente su relación con el productor, Rafael “Raphy” Pina, se presentó con una tiara y un vestido blanco ajustado con el cual se le mira su estado avanzado de embarazo.

Durante la ceremonia, la famosa compartió escenario con su compatriota Prince Royce mientras se tocaba el vientre.

“¡Felicidades Raphy!”, gritó Royce al culminar la canción y mientras tocaba el vientre de su amiga.

Poco después, tras recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí”, la artista, vestida con otro traje blanco que dejó al descubierto su vientre, reveló que tiene seis meses de gestación.

“Hoy celebramos por partida doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras. Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes”, expresó.

Posteriormente, la artista de 34 años compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram donde se mira lucir su embarazo en todo su esplendor.

“Hoy celebro con ustedes por partida doble, el regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo! Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SI no existe nada que se interponga. La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio!!!!! Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el príncipe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo”, agregó.

