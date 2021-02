Natti Natasha confirma su embarazo en Premio Lo Nuestro

Hace algunos días, la famosa compartió su romance con su mánager, Raphy Pina, y ahora confirma que está esperando su primer bebé.

Natti Natasha decidió acabar con los rumores sobre su supuesto embarazo. Así lo dejó ver durante su presentación en Premio Lo Nuestro.

Todo comenzó con la extraña publicación de la cantante en su cuenta de Instagram, misma que acompañó de la leyenda: “Hoy es el día”, y luego cuestionó a sus más de 27 millones de seguidores en Instagram: “Qué color es su preferido? Rosado o azul ? Los Leo Tune-in”, agregó.

Luciendo un vestido blanco, la famosa mostró su avanzado embarazo mientra interpretaba el tema “Antes que salga el sol” junto a Prince Royce.

La noticia cautivó a sus millones de fans y a los presentes quienes pronto la empezaron a felicitar por tan agradable noticia.

“Wow cómo que está embarazada mi amor?”, “Esto si no me lo imaginaba”, “Y ya casi nace y nadie sabía”, “Tremenda Natti te mereces toda la felicidad”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

Congratulations to Natti Natasha & Prince Royce on their pregnancy 🥰 pic.twitter.com/JM99jhR7Dk

— 👍🏽 (@wheresurthesis) February 19, 2021