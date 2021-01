Fuertes imágenes: Laura Zapata revela el maltrato a su abuela en asilo

La actriz mexicana dio a conocer que encontró a doña Eva Mange en una condición deplorable, lo cual la ha dejado en una situación complicada a sus 103 años de edad.

Por motivo de los 103 años de su abuela, Laura Zapata había comentado en redes sociales que estaba cumpliendo todas las medidas sanitarias para poder visitarla en el centro de mayores, y celebrarlo juntas.

La actriz de 64 años se aisló en su domicilio, y después, se realizó una PCR para asegurarse de era negativo a COVID-19, y no corría riesgo de contagiar a doña Eva Mange.

Todo salió como esperaba, pero al llegar a la residencia de ancianos, descubrió que su familiar había sufrido un importante deterioro físico.

“Hola amigos de la prensa y amigos en general. Desde ya les digo que estoy celebrando los 103 años de mi adorable abuela, la señora Eva Mange Márquez. Desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud, y yo me encuentro atendiendo este asunto para determinar el motivo de la diminución de su salud”, dijo en un video de TikTok.

Solo unas horas más tarde, mostró imágenes de las graves lesiones que presentaba su abuela, y denunció malos tratos por parte de los cuidadores.

“Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables”, escribió en Twitter, donde compartió las fotografías de las úlceras.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

La hermana de la actriz envía mensaje

Thalía tampoco se quedó atrás y compartió en sus redes sociales un mensaje contando lo sucedido y pidiendo oraciones para su abuela.

“Hoy, 18 de enero del año en curso, deberíamos estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Más, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, se lee en la publicación.

“Por ahora, no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida”, agregó.

Por la gravedad de las heridas, los médicos tendrán que someterla este martes a una debridación, un proceso médico que consiste en remover el material extraño y la piel muerta para favorecer la cicatrización de la herida.

Mi abuela pasa toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una debridación. Hoy le hicieron una curación de animal. A sus 103 años ??? No lo entiendo. 💔💔💔 — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 19, 2021

