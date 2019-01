Thalía le canta a su abuelita de 101 años

View this post on Instagram

La música… el lenguaje del amor. Increíble conectarse con tiempos lejanos a través de melodías y letras. ¡Hoy mi abuela cumple 101 años de vida y como ven, se acuerda mejor de la letra que yo! ¡Dios te bendiga abuelita! ¡Feliz cumpleaños! 🎁🎈🎉🎂 Music… the language of love. As you can see, she remembers the lyrics better than me. Happy 101 grandma! God bless you!