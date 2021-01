Fabiola Campomanes muestra rostro herido tras mal tratamiento estético

La actriz quiso eliminar algunas manchas de su cara, pero al parecer su piel no resistió y terminó por romperse, dejándole con varias marcas.

Fabiola Campomanes obsesionada por mantener una belleza intacta, le tocó aprender una lección de una manera desafortunada.

A pesar de ser una de celebridades más sexys de México, la actriz ha batallado con detalles de su físico que no le gustan, tal es el caso de algunas manchas en la cara que le salieron por exponerse mucho tiempo al sol.

Sin embargo, en el último tratamiento al que se sometió las cosas no salieron como esperaba, pues al parecer su piel no resistió y terminó por romperse, dejándole con varias marcas.

Por eso decidió mostrar los resultados en un video sin nada de maquillaje y halblando con sinceridad. “Les hago este videito de cara lavada, no para que me juzguen sino para darles un consejito”, comenzó.

“Hace 8 años me salieron unas manchas en la cara justamente por abusar del sol, nunca hay que abusar de nada. Y bueno me la he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel a pesar de que tengo muy buena piel y que debería estar agradecida por la piel que tengo…

Acudí a los mejores cirujanos y dermatólogos y muchos tratamientos me ayudaron, otros no tanto… Y este último tratamiento que me hice, pues mi piel ya no aguantó, yo creo que mi piel ya esta muy tratada y se empezó a abrir y me hizo estas abiertas”.

La actriz aprende

Fabiola Campomanes tomó esto como una advertencia de su cuerpo, pero también como una forma de aceptar que en la vida siempre habrá cambios y el no aceptar esto, podría tener consecuencias más duras.

Además, insistió a sus más de 1 millón 500 mil seguidores que no hay que obsesionarse con detalles pequeños, pues al final nadie es perfecto.

“A veces está divertidísimo utilizar los filtros y ver esas pieles perfectas, pero la perfección no existe, no es real. La realidad de las cosas es que vamos a cambiar todos, nuestro físico se modificará y hay que fluir con eso”, dijo al borde de las lágrimas.

