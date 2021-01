¡Irreconocible! Hacen pedazos a Gaby Spanic por usar demasiados filtros

La actriz fue duraderamente criticada por su cambio de rostro en una fotos que compartió en sus redes sociales, el exceso de Photoshop la transformó.

Una reciente fotografía que compartió en Instagram Gaby Spanic desató críticas entre sus seguidores, quienes la acusaron de exagerar con los filtros.

El fin de semana, la actriz se dejó ver luciendo bastante extraña, con un aspecto distinto al habitual: una nariz más afilada, cero arrugas o imperfecciones, y unos ojos enormes.

La imagen tuvo más de 58 mil likes y más de mil comentarios. Algunos de los mensajes destacaban la belleza de la venezolana.

Sin embargo, otros de sus seguidores señalaron que su aspecto no fue más que producto de la tecnología para tomar imágenes con aplicaciones.

No está del todo confirmado que su aspecto fuera producto de un filtro, varios indicaron que podría tratarse de una nueva cirugía.

De hecho, en otra foto también se veía distinta, sobre todo con la nariz muy afilada y la barbilla súper definida, lo cual contrastó con la mayoría de las imágenes que ella misma ha compartido en la red social, en las que sus mejillas lucen mucho más abultadas y los ojos más pequeños.

La protagonista de “La Usurpadora” no ha respondido a los mensajes que recibió sobre su aspecto. Su más reciente publicación es un clip de Tik Tok recreando a su personaje de Paola Bracho.

Aunque lleva alejada varios años de la pantalla chica en México, Gaby Spanic no ha dejado de estar activa y muestra de ello fue la invitación que le hicieron a un programa de la televisión en Hungría.

En una entrevista para People en Español, dijo estar contenta por la invitación y por otros proyectos en puerta; aprovechó además para descartar que hubiera firmado con Televisa, la empresa en la que saltó a la fama hace más de dos décadas.

“No, no es cierto (que haya firmado). Claro que me he puesto a la orden, por ejemplo, con Salvador (Mejía), que lo quiero e hicimos La usurpadora; me puse también a la orden con Nacho (Sada), con Nicandro Díaz. Vamos a ver qué sucede en el futuro, vamos a ver qué pasa”.