El cantante estrenó el video "Save Your Tears" en donde mostró un rostro lleno de cirugías y exceso de bótox que generó varias reacciones.

The Weeknd por fin se quitó las vendas y sorprendió a sus fans con una gran transformación en la cara.

El cantante luce totalmente distinto, e hinchado, con alteraciones extremas como si se tratara de un exceso bótox y cirugías, lo que provocó un caos en Twitter.

Su transformación la mostró en el nuevo video de “Save Your Tears“, del álbum After Hours.

The Weeknd The Hour pic.twitter.com/76HIhJU4If

En ella muestra una nariz adelgazada (y torcida), mejillas ultra hinchadas, pómulos cincelados, labios hinchados, cicatrices de cirugía y otras nuevas características.

Algunos de los usuarios señalaron que su cambio podía ser porque está denunciando las cirugías estéticas extremistas.

El compositor y productor canadiense siempre ha dado de qué hablar en todas sus apariciones, sobre todo en sus trabajos audiovisuales.

Rostro golpeado, vendado y ahora con una nueva estética,demuestran varios mensajes más allá de la música.

Cómo quieres que te quede las operaciones vs como te quedó pic.twitter.com/M7BGqGVH4W

*Yo llegando a mi casa con mi Botox* The Weeknd pic.twitter.com/tIUpnQ1qvy

Mi mamá: No encuentro el dinero que deje sobre la mesa.

Psicólogo: El the Weeknd Alfredo Palacios no existe, no puede hacerte daño.

El Weeknd Alfredo Palacios: pic.twitter.com/8ODhKU87qg

— Lalo Landa (@Hey__Lalo) January 5, 2021