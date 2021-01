Hospitalizan al rapero Dr. Dre a causa de un aneurisma cerebral

Se desconocen las causas que le provocaron el aneurisma, por lo que el equipo médico a cargo del rapero se encuentra realizando exámenes para evaluar su estado.

Dr. Dre fue hospitalizado a causa de un aneurisma cerebral, de acuerdo con el portal TMZ, el también productor de 55 años de edad fue trasladado al Centro Médico Cedars- Sinai en Los Ángeles.

Asimismo, el portal de espectáculos estadounidense destacó que el rapero se encuentra estable.

Sin embargo, aún se desconocen las causas que le provocaron el aneurisma. Por lo que el equipo médico a cargo se encuentra realizando exámenes para evaluar su estado de salud.

Cabe destacar que el intérprete se encuentra en medio de un proceso de divorcio con Nicole Young, quien le exige una cifra millonaria al mes. Por lo que dicha separación ha causado polémica en el mundo del espectáculo.

En junio de 2020 produjo el tema de Kanye West llamado “Wash us in the blood”, que corresponde a una de las canciones más recientes en colaboración con Travis Scott.

El rapero tranquiliza a sus fans

Tras asustar a sus miles de seguidores al ser hospitalizado, Dr. Dre anunció este martes que estaba “bien”, luego de todos los comentarios que recibió sobre su estado de salud.

“Estoy muy bien y recibiendo excelentes cuidados de mi equipo médico”, publicó en Instagram el músico cuando informaciones sobre su condición empezaban a circular.

“Pronto saldré del hospital e iré a mi casa. Un gran saludo a todos los grandes profesionales médicos en el [hospital] Cedars. One Love!!”, dijo, agradeciendo los mensajes de apoyo.

