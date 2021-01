¡Igualitos! Nicki Minaj muestra por primera vez el rostro de su hijo

Hace tres meses la cantante se convirtió en madre y desde entonces mantuvo en total privacidad a su pequeño, hasta Año Nuevo, cuando decidió por fin compartir algunas foto de él en Instagram; los fans señalaron que es igual a ella.

Nicki Minaj sorprendió a sus miles de fanáticos cuando anunció su avanzado embarazo y tras convertirse en mamá de su primer hijo, mantuvo tuvo en total privacidad. Pocos detalles se supieron del parto y tampoco reveló alguna fotografía del bebe.

Hasta ahora, pues a tres meses de dar a luz, la cantante mostró por primera vez el rostro del pequeño, del cual aún no revela el nombre. Lo que llamó la atención de muchos es su gran parecido con su madre.

Fue a través de Instagram que la intérprete de “Starships” decidió publicar unas fotos de su hijo al cual llama Papa Bear. Dichas fotos fueron acompañadas con un tierno mensaje dirigido a su gran amor.

Ella también aprovechó para dedicar unas palabras a todas las mujeres que son madres, ya que la rapera asegura que es unos de los trabajos más satisfactorios. “Convertirme en madre, es por mucho, el trabajo más satisfactorio que he asumido. Enviando amor a todas las madres superhéroes que hay. Un gran abrazo a todas las mujeres que han estado embarazadas durante este difícil momento”.

En su cuenta de Twitter no ha dudado en expresar feliz que se siente en esta etapa de su vida, incluso recientemente contó que la lactancia para ella ha sido un tanto doloroso, cuando respondió a la pregunta de un fan en donde le cuestionaban cómo fue la primera vez que amamantó a su pequeño

He had no problem breastfeeding. He latched on in the hospital which was very surprising to me. I was afraid maybe he wouldn’t. But breast feeding is very painful. Pumping is too. Women make this stuff look way too easy. Moms r really superheroes https://t.co/SdF9CXMdF3

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) December 30, 2020