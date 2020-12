Los 5 videos más virales en TikTok durante este 2020

La red social de videos cortos, que alcanzó gran popularidad durante la pandemia de coronavirus, lanzó su lista de los más populares.

TikTok publicó recientemente su lista de los 100 videos, creadores y tendencias en Estados Unidos durante el 2020.

Con ello, la red social recapituló un año de videos virales que por momentos sirvieron como una distracción necesaria en los momentos más difíciles que atravesaba el mundo por la pandemia.

“Estos son videos que trajeron alegría e inspiración a millones de estadounidenses en un año que ha sido como un torbellino para todos mientras tratábamos de descifrarlo”, dijo Kudzi Chikumbu, director de la comunidad creadora de la plataforma.

Tal como lo mencionó Kudzi, la red ha sido asociada con la Generación Z y los millennials que experimentan con los efectos digitales de la aplicación, como las pantallas verdes, y los influencers que han lanzado carreras gracias a los videos publicados.

El top de videos

La ganadora

Bella Poarch es la reina. Su famoso vídeo “M to B”, de apenas 10 segundos, le ha llevado a la fama global: con más de 528 millones de visitas es la publicación más vista del año.

Ha acumulado 43 millones de ‘me gusta’ y más de 1,4 millones de comentarios. Esta joven de 19 años de origen filipino utilizó la función “sincronización de labios” mientras se grababa con el vídeo de la música de Jvke, otro famoso tiktoker.

Sueños cumplidos

El segundo está grabado con la música de fondo de “Dreams”, que Fleetwood Mac popularizó en 1997. Un hombre se grabó durante 11,7 segundos mientras iba en patinete y tomaba un jugo. El material alcanzó los 72,3 millones de reproducciones y más de 135 mil comentarios.

Gracias a este anuncio, su autor (@doggface208) consiguió gracias a las donaciones de los usuarios 10.000 dólares y Ocean Spray (la marca que bebía) le regaló una camioneta. También gracias al vídeo, la canción de Fleetwood Mac volvió a la lista de éxitos.

En el tercer puesto, le sigue Caitlin Reilly con su video sobre el “compañero de trabajo que odias durante una reunión en Zoom”.

La cuarta posición le toca a Will Smith. El actor se une al reto Wipe it Down. Se trata de grabarse limpiando un espejo con un look desaliñado para, después, aparecer con una versión sexy o excéntrica de uno mismo.

El quinto vídeo más popular en TikTok es la famosa llama que baila al ritmo de ‘Mi pan su su sum ñam ñam ñam’. Una melodía muy pegadiza que fue muy comentada en redes sociales. Finalmente, se descubrió que prevenía de un anuncio publicitario de cereales rusos.

@isterrrrika Теперь я пчёлка мильпопс 🐝 Не смейте воровать мой старый Ник, я уже изменила его на другом аккаунте. В дискорде ОЧЕНЬ много информации, загляни в ком ♬ Mi Pan Su Sus – .

