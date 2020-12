“La Llorona” es galardonada en los Boston Society of Film Critics

Este galardón llega dos días después de que la revista Rolling Stone incluyera el filme entre "Las 20 mejores películas del 2020".

“La Llorona“, el filme del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, ha sido galardonada en el Boston Society of Film Critics (BSFC) este domingo, 13 de diciembre, día en que se ha realizado esta gala de premios.

Este galardón llega dos días después de que la revista Rolling Stone incluyera el filme entre “las 20 mejores películas del 2020”.

“La Llorona” fue premiada en la categoría de Mejor película en lengua no inglesa, la cual ha sido en memoria de Jay Carr, según se indica en el sitio oficial.

And the winner for BEST NON-ENGLISH LANGUAGE FILM: LA LLORONA (directed by Jayro Bustamante) pic.twitter.com/sBuISvnIx3

— Boston Society of Film Critics (@TheBSFC) December 13, 2020